Nicolás Scarpino contó por qué no volvería a trabajar con Fabián Gianola

Nicolás Scarpino y Fabián Gianola hicieron varios éxitos teatrales juntos durante varios años, pero algo pasó entre ellos por lo que se rompió la dupla actoral.

Ahora Scarpino rompió el silencio y habló de la pelea entre ellos. Fue en una entrevista con Ulises Jaitt en su programa 'El show del Espectáculo', en Radio Urbana, donde el actor habló de todo un poco repasando su exitosa carrera artística.

Y entre las consultas del conductor, una de ellas tuvo que ver con saber con si hay algún colega con el que no volvería trabajar. “Hay alguna que otra persona con la que quizás no me resultaría cómodo volver a trabajar. Creo que es porque no te entendiste o es parte del trabajo tener mayor afinidad con unos y con otras no tanto”, intentó salir del paso de manera elegante Scarpino.

Pero cuando le mencionó los nombres de Gladys Florimonte y Fabián Gianola, el actor tuvo que dar más precisiones al respecto. Así fue que reconoció que “Con Gladys Florimonte hace poco hicimos una pequeña gira con la comedia de Flavio Mendoza. Tuvimos algún momento en el que no fue el mejor de los encuentros. Eso es cierto, pero la verdad que con ella pude limar asperezas”.

En tanto, con respecto a Gianola la respuesta fue muy distinta. “Quizás algún día se pueda llegar a solucionar. Hoy siento que no. Laburamos mucho y con Fabián arriba del escenario siempre tuvimos una química maravillosa. Hemos hecho éxitos, trabajamos mucho”, detalló el actor para luego precisar sobre la pelea que los separó: “Hoy no me veo trabajando con él, quizás el día de mañana podemos limar alguna que otra aspereza y si el proyecto está bueno se puede llegar a dar. Creo que todavía no es tiempo. Fue muy intenso lo que laburamos y pasó. Fue bueno, pero se rompió un vínculo, una relación laboral, personal”.

La pelea de Nicolás Scarpino y Fabián Gianola

Nico Scarpino y Fabián Gianola supieron compartir escenario en varios éxitos teatrales durante, al menos, 4 años. Entre 2010 y 2015 protagonizaron 'Los 39 escalones' -basada en la película de Alfred Hitchcock-, 'La dama de negro' y 'Sé infiel sin mirar con quién'. Pero ocurrió que durante ese 2015 Scarpino declaró, sin pelos en la lengua, “A Fabián el ego lo puede. Piensa en él y nada más”, en medio de su felicidad por su casamiento con su pareja Sergio Paglini.

Invitado a diferentes programas de tv para hablar del momento feliz que estaba viviendo, le consultaron por qué Gianola no había ido a la boda, o si aunque sea le había mandado algún saludo. Y Scarpino, lejos de tapar las diferencias que mantenía con su compañero de tablas, disparó: "No, no me dijo nada. Y fue el único que no invité del elenco".

Y como si eso fuera poco, detalló "Supo que me casé porque se enteraron todos mis compañeros. Yo había arreglado con (Javier) Faroni que por favor el viernes 4 me libere de la función que estamos haciendo en el Picadilly. Entonces, (Fabián) se enteró, preguntó por qué. Le contaron por qué...".

Al mismo tiempo, Scarpino siguió ahondando en el tema de su pelea con su compañero de 'Los 39 escalones'. "Nos hablamos, y está todo bien en la fluidez y arriba del escenario. Abajo está raro. No sé, yo lo pensé (invitarlo a la boda). Por la culpa. Yo creo que, de verdad, hay un lugar en que toda esta cuestión que nos pasa con Fabián es porque yo lo quiero. Lo que pasa es que a Fabián el ego lo puede. Piensa en él y nada más que en él. Y lo digo públicamente", aseguró.

