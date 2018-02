Nicolás Scarpino: "'Como el culo' es la mejor comedia que se presenta en Mar del Plata"

Con 7 nominaciones la comedia "Como el culo" se convirtió en una de las obras más nominadas a los Premios Estrella de Mar 2018 en los rubros Comedia, Actuación Protagónica Masculina de Comedia (Nicolás Scarpino), Actuación Masculina de Reparto (Gonzalo Suarez), Actuación Femenina de Reparto (Fernanda Metilli), Dirección (Manuel González Gil), Escenografía (Daniel Feijo) y Producción Artística (Javier Faroni).

En diálogo con PrimiciasYa.com, Nico Scarpino contó cómo vive este momento: "Lo vivo con mucha alegría y con mucha sorpresa y a su vez no tanta. Creo que es un reconocimiento a la obra, un espectáculo que desde mayo del 2016 en el teatro Tabarís demuestra que es un espectáculo que la gente elige ver, es un humor inteligente, una comedia excepcional con un elenco muy sólido, muy contundente... eso me da mucha felicidad. Y llegando a Mar del Plata en el teatro Neptuno, y no me equivoco al respecto, podemos perder cualquier premio pero para mí es la mejor comedia, por lejos, que se presenta este verano en Mar del Plata. Es mi humilde opinión sin desmerecer a los demás espectáculos".

Por su parte, "El show de la Menopausia" recibió 5 nominaciones en los rubros Teatro Musical, Actuación Protagónica Femenina de Comedia tanto para María Valenzuela como para Marta González, Dirección (Manuel González Gil) y Producción Artística (Javier Faroni).

Mientras que "Los Puentes de Madison" fue nominada en el rubro Comedia Dramática, Actuación Protagónica Femenina de Comedia Dramática (Araceli González), Actuación Protagónica Masculina de Comedia Dramática (Facundo Arana) y Producción Artística (Javier Faroni).