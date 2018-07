Nicolás Peralta tras despedirse de América: "Era algo que necesitaba hacer, me fui agradecido con todos"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Nicolás Peralta se despidió el domingo del canal América visiblemente emocionado tras más de dos años de trabajo en el canal.

nicolas peralta.jpg



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista de espectáculos quien se refirió a su salida de la emisora y agradeció este tiempo que pasó allí.

"Me voy feliz de la vida, nunca me imaginé que iba a vivir años tan lindos en América. Fueron dos años y medio de conocer gente hermosa y una familia grande. Me voy con muchos amigos. Fue una decisión muy pensada, analizada y hablada. Muy agredecido a Liliana Parodi, que el viernes tuve una reunión con ella y fue muy lindo todo lo que me dijo y me deseó a futuro y también a Fernanda Merdeni que fue quien me convocó cuando entré a Infama en marzo de 2016", comentó Nico. comentó

Embed Una publicación compartida por Nico Peralta (@peralta_nico) el 13 de May de 2018 a las 3:19 PDT



Y agregó de cara a lo que viene: "Ahora me voy a tomar un tiempo de vacaciones y me voy a ir de viaje, hace mucho que no descanso. Y al regreso veremos, hay cositas dando vueltas pero nada concreto. Estoy contento porque era algo que necesitaba hacer y cerrar un ciclo de esta manera: irse por la puerta grande, agradecido y que la gente te desee lo mejor es lo más lindo que pudo haber pasado".





Embed