Nicolás Occhiato habló de su posible desembarco en Telefe: "Estuve teniendo charlas y..."

Mientras disfruta a pleno sobre su nuevo proyecto laboral con "Luzu", una productora de contenidos “in house” y para terceros, y “Luzu TV”, una señal digital multiplataforma, Nico Occhiato habló de su posible desembarco en Telefe y explicó por qué no aceptó estar este año en "La Academia" de "ShowMatch".

Hace un tiempo, se dijo que Zaira Nara y Nico Occhiato conducirían "El último pasajero", el programa que estuvo al frente de Guido Kaczka durante más de 9 años.

Y Nico, que este año rechazó participar en el ciclo de Marcelo Tinelli, habló con PrimiciasYa.com y contó que "estuve teniendo charlas con Telefe pero no hay nada confirmado por ahora. Y ojalá se dé, sería un sueño para mí seguir en la conducción y con un gran proyecto. También depende de cómo siga la pandemia".

Sobre su "no" a Tinelli para estar en "La Academia 2021", dijo: "Hablé con Marcelo en su momento y no es por todo lo que se dijo. Él sabe el motivo por el cual no acepté y está todo bien".

"Esto de Luzu lo vengo laburando hace tiempo y claramente es uno de los motivos por el cual no acepté estar en La Academia, hoy no estoy en condiciones de ensayar nada porque estoy todo el día metido en la productora, además estoy con Tenemos wifi todos los días en vivo por KZO. O sea que tiempo no estoy teniendo y ese es uno de los motivos también", agregó.

Por último, Nicolás Occhiato remarcó: "El programa de Marcelo es un programón y yo a Marcelo estoy agradecido de por vida, no solo por lo que me dio ese año que estuve en el Bailando sino por cómo me trató a mi desde lo personal, a mí y a mi familia. Es una persona que admiro mucho y tuvo un trato excelente siempre".

