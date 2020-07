Nicolás Magaldi repudió los dichos del productor audiovisual contra Cinthia Fernández

El productor audiovisual Marcelo Lamorte fue demorado hoy por efectivos policiales por una agresión a un trabajador de prensa en las inmediaciones de la Quinta de Olivos.

Por este hecho, en "El Show del Problema", lograron contactarlo para que hable de lo que pasó en la residencia presidencial.

Cuando intervino Cinthia Fernández en la discusión se dio un fuerte enfrentamiento.

El productor desacreditó a la panelista por su manera de mostrarse en las redes sociales y se negó a contestar a sus preguntas. Como era de esperarse la bailarina no se quedó callada y abundaron los gritos. En un determinado momento, Nicolas Magaldi, intervino a favor de su compañera.

En un primer momento la panelista se mostró comprensiva ante su reclamo pero aseguró que ese no era el "modo". Ante la negación por parte de Lamorte de haberle pegado a alguien, la bailarina se indignó y aseguró que la piña estaba grabada y ante la pregunta de que quién hablaba ella respondió: "Cinthia Fernández habla".

"¿La chica que sale todos los días desnuda en las redes sociales? ¿Con ella estoy hablando?", dijo despreciativo el entrevistado y la panelista soltó una gran cacajada. "¡Bravo! ¡Bravo la libertad de expresión! ¡Machirulo! Quedate en tu casa. Yo puedo salir en culo y decirte lo que se me cante.", expresó.

"Con una chica que sale desnuda en las redes sociales estoy hablando? No tengo interés de hablar con vos.", volvió a arremeter Marcelo.

"Con mi culo hago lo que quiero, lo que se me cante, y vos no tenés derecho a pegarle a nadie. Sos un irrespetuoso, un machista y eso en la tele no va. Este tipo de mamarracho no va en la televisión. Es violencia de genero. Es un machista, paparulo, nabo y boludo que se hace el canchero para figurar en dos programas de televisión. Te mando un beso, ignorante y maleducado. No cuidas al prójimo. Andá a tu casa y usá el barbijo que es un delito (no usarlo). A este pelotudo no tiene sentido darle lugar. Y mi culo está bien lindo para mostrarlo.", sostuvo la panelista.

Ante el episodio, el conductor del programa hizo una serie de posteos en Twitter para repudiar los dichos del productor.

"Hoy vivimos un episodio lamentable con un "productor" de nuestro medio. Fue de esos momentos dond sale a la luz y se refleja una cierta porción de la sociedad señalando con una autoridad , prepotencia y violencia de género descalificando todo lo que se les presenta. Este violento fue repudiado por todo el equipo y acompañamos a @cinthifernandez con @SilvinaLunaWeb @MicaViciconte @muscarijoseok (+ todos los que no salen al aire) para decirles a todos ustedes que somos una generación que REPUDIA Y REPUDIARÁ a este tipo de personajes que En profundidad termina exponiendo a esos POTENCIALES FEMICIDAS, que nos hacen sentir y lamentar la total desprotección de muchisimas mujeres. NO A LA VIOLENCIA. NO A ESTOS MACHIRULOS. NO A ESTAS SITUACIONES. Los abrazo y agradezco la comprensión", escribió Magaldi.