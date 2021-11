Nicolás Magaldi recordó el conflicto con Cinthia Fernández en El show del problema

Nicolás Magaldi se refirió a aquella polémica que ocurrió desde fines de 2020, cuando Cinthia Fernández y las panelistas de aquel entonces de El show del problema, El Nueve, se quedaron sin trabajo ya que el ciclo volvía a su formato original sin la presencia de panelistas.

En diálogo con Mitre Live, Nicolás Magaldi se refirió a este enfrentamiento que hubo con Cinthia Fernández por aquel entonces.

"Todo el programa de entretenimiento giró para hacer un programa de actualidad con todo lo complejo que es eso y Cinthia fue parte de ese equipo", explicó el conductor.

Y se refirió específicamente a la panelista: "Si se enojó nunca fue la intención, nunca me voy a poner a pelear con Cinthia Fernández ni con nadie".

"Estas son las reglas del juego, la verdad que en el momento en que le pude dar trabajo, le dí trabajo. Hicimos todo lo posible para que esté lo mejor posible", agregó Magaldi.

Y siguió: "Ella (Cinthia) salió a hacer declaraciones públicas y son respetables. En esa no me prendo, no me gusta. No me gusta hacer una situación de algo que no ocurrió".

"Allá ella...Me gusta la crítica educada, ahora la agresión no. No la voy a compartir nunca, ni siquiera de parte de un amigo", cerró Nicolás.