Nicolás Magaldi contó en un video el problema de salud que tuvo

A través de un video en su cuenta dei explicó el motivo de sus ausencias en sus programas durante parte del lunes y el martes.

Magaldi es conductor de Los 40 Principales y del Nueve pero debido a un problema en su salud debió irse el lunes del programa radial y del televisivo, y ausentarse ayer martes de ambos ciclos.

"Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches... primero quería agradecerles por tantos mensajitos de cariño y quería contarles que ya estoy mucho mejor. El lunes y el martes me sentí descompuesto. Me tuve que ir antes de la radio. Es la primera vez que me pasa en mi corta carrera profesional", contó Nico.

Y agregó: "No me gusta. Sinceramente sentía que me desmayaba, que tenía ganas de vomitar, la estaba pasando muy mal. Después tuve que dejar el aire de El Show del Problema y hoy decidir no ir a ninguno de los dos programas porque me sentía mal otra vez".

Por suerte, hoy Nico ya pudo regresar a "Todos Arriba", su envío radial que va de 6 a 9 y por la tarde estará en "El show del problema", programa que logra la mejor audiencia de la emisora.

Embed