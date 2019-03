Nicolás Delachaux, "el fletero" viral: "Tengo que trabajar tres meses para solventar el arreglo de la camioneta"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Nicolás Delachaux, el fletero que se hizo viral en las redes sociales hace ya unos meses con los audios sobre el Mundial de Rusia 2018, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com a raíz del video que tuvo gran alcance en donde contaba que fue chocada su camioneta y el seguro no le cubrió los gastos del siniestro. , el fletero que se hizo viral en las redes sociales hace ya unos meses con los audios sobre elde, dialogó en exclusiva cona raíz del video que tuvo gran alcance en donde contaba que fue chocada su camioneta y el seguro no le cubrió los gastos del siniestro.





"Este video tuvo mucha repercusión. Uno con el tema de mundial y los audios y videos ya tuvo una gran repercusión y la gente acompañaba. Empecé a tener seguidores que cada cosa que hacía se copaban", explicó el conocido fletero.





"Lo que quise reflejar es que con algo tremendo e injusto como lo que me pasó, una desgracia, también se puede reflejar algo más divertido. Es la triste realidad lo que me pasó con lo que más de uno se debe haber sentido identificado", agregó.

Embed



Y contó: "Desde la empresa aseguradora no se comunicaron conmigo, nada, cero. Igualmente, tampoco hice e video como para que me respondan. Si bien los nombré, sabía que no iba a pasar nada. Claramente a ellos no les importa".





"Este video lo grabé hace un mes. De hecho, ayer decidí comprarme yo los repuestos para hacer el arreglo de la camioneta yo solo. El costo del arreglo, si le tenía que poner repuestos originales, era un arreglo de 300 mil pesos. Compré repuestos alternativos y el costo total con mano de obra es de unos 90 mil pesos. Tengo que trabajar tres meses para solventarlo", finalizó Nicolás.