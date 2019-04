Embed



Recordemos que hace pocas semanas, Cayetano contó que estaba preparando la boda junto a su pareja. "Quiero contar una cosa que no tengo ganas de contar, pero la tengo que contar. Es que no sé cómo se cuenta", dijo y con mucho misterio y varias vueltas explicadas porque todo le “da vergüenza”, el panelista continuó: “Yo venía pensando en hacer una cosa, pero no sabía cómo”.

"Le di un papelito a mi sobrino Homerito, de un año, para que se le diera a Caro que decía "¿Te querés casar con mi tío? ¡Pero organizá todo vos!", añadió.





Ahora la familia de "Perros de la calle" se agranda con la llegada del hijo de Nico y Carolina Fortunato. Eso sí, se sabe que los posibles nombres serán Paloma o Leandro. ¡Felicitaciones!