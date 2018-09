Nicolás Cabré sobre su romance con Laurita: "Estoy tratando de mejorar como persona"

Laurita Fernández ya había confirmado su relación con Nicolás Cabré pero el actor no había hablado hasta el momento y lo cierto es que nadie esperaba que lo haga.





LAM (El Trece) y se refirió a su incipiente noviazgo con la jurado del Federico Bal. Esta mañana, el actor pasó pory se refirió a su incipiente noviazgo con la jurado del Bailando 2018 y ex de

Estallaron los memes por el romance de Nicolás Cabré y Laurita Fernández







"Sí. Estamos saliendo. Estoy viviendo un momento tranquilo, feliz y tratando de mejorar como persona. Antes no lo disfrutaba, hoy tampoco pero bueno, depende de mí. No tengo nada que esconder pero no hablo de esas cosas", señaló.





Y frente a la sorpresa de todos, agregó: "Estoy muy bien, en un momento de mi vida en el que quiero desdramatizar. En vez de que me estén esperando, trato de evitarlo y hablar".





Por último, comentó: "Trato que las noticias y los momentos inevitables sean llevaderos, por eso me siento. Simplemente digo que estoy bien, tranquilo, feliz. No soy muy expresivo".





¡Mirá el video!