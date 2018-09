Nicolás Cabré le contestó a Picchio: "La anécdota del infarto de mi papá no es verdad y mi mamá vive"

Ana María Picchio estuvo la semana pasada en "Intrusos", América, y sorprendió al contar una historia sobre Nicolás Cabré y su madre. estuvo la semana pasada en, y sorprendió al contar una historia sobrey su madre.

"Infama recargado", el actor se refirió a este tema y aclaró: "La quiero, la conozco, pero no sé qué le pasó (por Picchio). La anécdota del infarto de mi papá no es verdad. Me vio bien y quiso decir algo". En, el actor se refirió a este tema y aclaró:





Cabré insistió y destacó que su madre no está muerta: "No pido puntajes. Y de última no existe que diga 'conociste a mi mamá...'. Mi mamá vive, la llamo por teléfono".

Florencia peña y su relación abierta con Ramiro Ponce de León, Laurita Fernández comentó que no lo practicaría. Y consultada sobre las declaraciones dey su relación abierta concomentó que no lo practicaría.





"Me parece una manera distinta de amar. No está ni bien, ni mal, ni mejor ni peor. Está buenísimo amar en libertad, sea de a dos o de a muchos más. Yo no podría, pero respeto a quienes lo hacen", consideró la rubia.