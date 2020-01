Nicolás Cabré habló de la exposición en redes que hace La China Suárez de Rufina: "No es lo que ..."

Nicolás Cabré habló de la exposición de su hija Rufina en público y se refirió a las fotos y momentos que comparte Eugenia "La China" Suárez junto a la pequeña en las redes sociales.

La ex pareja mantuvo un acuerdo durante varios años para no mostrar el rostro de la niña en las redes y medios de comunicación.

Luego, la actriz le planteó a su ex la posibilidad de hacerlo y Cabré, en pareja con Laurita Fernández, aceptó.

El actor, en charla con revista Caras, se refirió puntualmente sobre la exposición de su hija en público.

"No es lo que más me agrada la exposición, pero no depende siempre solo de lo que a uno le agrade y al otro no", explicó el actor.

Y agregó: "Tenés que llegar al medio y algunas cosas que tenés que aceptar. Hay que dar y recibir, son consensos y cosas que tenés que escuchar del otro lado y, a veces, ceder".