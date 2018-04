Nicolás Cabré: "Griselda sabe que la quiero y que 'Sugar' siempre va a ser ella"

El anuncio se hizo el martes por la tarde en una conferencia de prensa a la que PrimiciasYa.com fue uno de los pocos medios invitados y de la que participaron Siciliani, Cabré, D'Elía y el productor de la obra, Gustavo Yankelevich.





Fue el productor, justamente, el encargado de explicar que Griselda tenía compromisos tomados previamente para este 2018. "Le agradezco enormemente a Griselda haber seguido con la obra todo este tiempo. Estuvo maravillosa", señaló Yankelevich.





Por su parte, Nicolás Cabré contó cómo le cayó esta noticia: "Para mí, Sugar es una caja de sorpresa y me sigue sorprendiendo. Seguramente me sorprenderá lo que viene. No me voy a olvidar nunca de esta obra con Griselda porque para mí fue un aprendizaje. Sabe que la quiero y la acompaño, y que Sugar siempre va a ser ella. Ahora empieza algo nuevo y yo estoy contento, y seguramente ya nos encontraremos de nuevo por este camino".

Embed