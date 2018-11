Nicolás Cabré fue a correr una maratón a Nueva York: la emotiva despedida con Laurita en el aeropuerto

Las imágenes fueron reflejadas por el periodista Daniel Ambrosino en Twitter. La pareja estuvo a puro beso y abrazo de despedida momentánea.

Cabré encontró hace un tiempo su lugar en el deporte de la mano del running. El actor habló con el periodista Daniel Arcucci y contó detalles de su pasión por salir a correr.









"Debut a la distancia, estoy contento y lleno de expectativa. Quiero disfrutar, la gente que me rodea sabe que esto es mi pasión y que me hace muy bien", explicó el actor.





"C orro en la casa de mi mamá en Mataderos, en Urquiza... Donde encuentro un hueco me voy a correr. Es la felicidad. Nunca había encontrado algo que me despierte esta pasión", agregó Nicolás .





Cabe señalar que Cabré tendrá la gran posibilidad de debutar en una maratón y será a nivel internacional en Nueva York, evento que se desarrollará en unos días.