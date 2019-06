Nicolás Cabré: "Es la mujer con la que sueño en volver a ser padre"

Embed Gracias por sus mensajes buena onda! Pero No estoy embarazada. (O por lo menos aún yo ni me enteré) Besos!!! ❤️ — Laura Fernández (@laufer4) 24 de junio de 2019

Ayer se difundió la noticia del embarazo dealgo que la actriz dese encargó de desactivar de inmediato desde su cuenta de

Sin embargo, horas después, la rubia optó por romper el silencio y hablar con el ciclo "Involucrados" de América: "La verdad es que no hay ningún punto negativo en trabajar juntos con Nico. Es algo que pensamos que podía tener algo malo pero sin embargo no. Separamos bien las cosas y nos llevamos bárbaro. Me encanta compartir tiempo con él y sobre todo trabajar porque es un profesional de primera, es lo más, está increíble en la obra y a mí me hace crecer", dijo sobre la experiencia de trabajar junto a su pareja, y agregó sobre el rumor de embarazo: "No, no, estamos trabajando, enfocados en esto... ¡Me matan!".

En tanto, Nicolás Cabré también brindó una nota con el ciclo de América y expresó su deseo de tener un hijo con Laurita. "Disfruto estar con ella, cuando empezamos a estar juntos dijimos ´ya está, no trabajamos nunca más juntos´ y la verdad que le dábamos vuelta a la situación y la obra está casi, casi, escrita para ella, no había chance que se no sea ella. Y el hecho de tenerla ahí arriba del escenario, verla crecer fuera de su área de confort, verla tan linda como es y haciendo las cosas que hace, me sorprende...", enfatizó sobre lo que viven sobre el escenario, y sentenció: "Estoy feliz, estoy feliz de que nos agarramos de la mano y caminamos juntos. Y cuando tenga que ser, será, y voy a ser muy feliz. Es la mujer con la que sueño en volver a ser padre. No tengo ninguna duda".

