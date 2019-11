Nicolás Cabré contó cómo fue decirle a su hija Rufina que la tenían que operar

A mediados de octubre, Rufina, la hija de La China Suárez y Nicolás Cabré, se sometió a una cirugía programada por una hernia inguinal.

El actor se refirió a la relación de la menor con Laurita Fernández, su actual pareja, y recordó cómo fue comunicarle a su hija que debían operarla.

"Veo la buena relación que hay entre ellas como algo normal. La clave es que siempre tuvimos claro con la China (Suárez) que la prioridad es Rufina, que esté rodeada de amor. Siempre tratamos de correr los egos y lo fundamental es que ella esté cuidada. Tanto en la casa de su mamá como en la mía, está rodeada de amor y todos la cuidan, y los dos agradecemos eso", aseguró el protagonista de la ficción "Tu parte del trato".

Y destacó sobre el vínculo de su novia con Rufina: "Amo que Rufi y Laurita se amen, festejamos que mi hija viva rodeada de amor y eso lo agradecemos mucho. Mi prioridad es Rufina, llevarla al colegio y no desaparecer de su vida. Ella me acompaña a grabar y le pone el pecho, disfruto mucho de lo que hago. Ella me acompaña en mi trabajo y lo disfruta también, se hace nuevos amiguitos...".

Y luego contó cuando le dijo a su hija que tenían que operarla: "Fue simple y hacen diez mil de esas operaciones por minuto. Pero bueno, uno es padre, fue incómodo y horrible. Es parte de aprender a ser papá, de tener que vivir estas situaciones, ponerle el pecho y entender que Rufina también entiende y le tenés que ser sincero, sentarte y explicarle todo".

"Contenta no se puso, pero lo entendió y fue mucho menos caótico de lo que esperaba. Es parte de hacerlos crecer y de que ella sepa que nunca le vas a mentir. Es otra de las pruebas que tuvimos", cerró el actor.