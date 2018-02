Nicolás Cabré contó cómo recibió su hija Rufina el nacimiento de Magnolia

Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña se convirtieron en padres de Magnolia y Nicolás Cabré, padre de Rufina, contó cómo recibió la noticia su hija. se convirtieron en padres de, padre de, contó cómo recibió la noticia su hija.





"La verdad es que Rufi nos sorprende día a día porque lo normal o lo esperable era que se pusiera incómoda, celosa o esté algo nerviosa. Pero está acostumbrada a estar con otras personas y la esperó mucho a su hermanita", comentó el actor.





Catalina Dlugi por La Once Diez.: "La verdad es que está feliz. Tiene reacciones y acciones que decimos: 'es de otro planeta'". Y agregó sobre esto en declaraciones al ciclo radial que conducepor La Once Diez.:





Por otro lado, Cabré habló de cómo cambió su vida desde que es papá: "Yo no era tan sociable y mi hija conoce a todo el mundo, sabe quién es todo el mundo y tiene un código con todos ellos. Yo no soy más el tipo que sale en la televisión, soy el papá de Rufi y ya me pone en otro lugar... eso me relaja".





"Es espectacular y es lo que siempre busco. Ella es mi vida y me cambió en todo sentido, en las perspectivas y las prioridades", cerró Nicolás.