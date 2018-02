Nico Vázquez y Gime Accardi: "Cuando trabajamos juntos no tenemos relaciones sexuales"

La obra protagonizada por Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, "El otro lado de la cama", cumplió ya dos años desde su estreno en Buenos Aires y sigue siendo un gran éxito.

El jueves pasado, junto a Benjamín Rojas y Sofía Pachano y bajo la dirección de Manuel González Gil, la obra se presentó una vez más en el Metropolitan Sura a sala llena.

"Fue muy emocionante, fue algo increíble lo que pasó con el público y con el debut de Diego Dara que para nosotros era un nerviosismo, después de 500 funciones recibir a un actor nuevo era un desafío. Estamos felices", destacó Nico en diálogo con PrimiciasYa.com.

Por su parte, Gime indicó: "Siempre tenes los mismos nervios, el miedo a olvidarte la letra como si nunca lo hubieras hecho. Y cuando escuchás las primeras risas ahí te das cuenta de que siga funcionando y que todo está perfecto. Y es ahí cuando empezás a disfrutar".





Luego, el actor remarcó: "Nos emociona mucho que la gente nos espere a la salida del teatro. Es algo que no tiene que ver únicamente con la obra sino con gente que nos acompaña durante muchos años en nuestra carrera".

La obra se presentará por 8 únicas semanas, marcando de esta manera la despedida definitiva. Al ser consultados sobre si volverán a trabajar en algún otro proyecto junto, Gimena señaló: "Nos gusta trabajar juntos, pero también queremos priorizar la pareja y encontrarnos en casa y contarnos cómo nos fue en el día de trabajo".





"También hay que pensar en el público para que no se aburra. Esta bueno descansar un toque y extrañarse profesionalmente y después volver fuerte, más que nada para no desgastar. En un par de meses vamos a tener muchas cosas para confirmar", dijo Nico.

Por otro lado, hablaron de sus deseos de ser papás: "Es nuestro deseo ser padres pero no es algo que estamos buscando para ahora. Será cuando tenga que ser", manifestó el actor, a lo que su mujer agregó con humor: "Cuando estamos trabajando no tenemos relaciones sexuales, hace dos años que no hacemos el amor (risas)".

¡Mirá la entrevista completa con Gime Accardi y Nico Vázquez!

Embed

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino