Nico Vázquez se vio obligado a frenar a Stéfano de Gregorio: "Seguís demostrando lo mala persona que sos"

Nicolás Vázquez se hartó de los tweets de su ex compañero de "Casi ángeles", Stéfano Di Gregorio, quien involucró además a Cachete Sierra y puso al descubierto una pelea entre Nico y Agustín hace unos cinco años.

Todo comenzó cuando Nico participó de un video en el "Cantando 2020" donde le tiró buena onda a Cachete para que siga adelante en el concurso de canto. En ese momento, Yeyo Di Gregorio usó su cuenta de Twitter para escribir.

“Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los 4 años de CA, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cache nos dolieron, gracias a todos por la buena onda. No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude, me acuerdo de una frase que salió de su boca ‘voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’ ¡ahí lo tenés a Cachete rompiéndola reeeeeey!”, puso en Twitter.

LEER TAMBIÉN: Otro escándalo policial en Córdoba de La Mole Moli: "Tendría que estar preso"

Esto no solo motivó que Gimena Accardi, pareja de Nico, salga a contestar, sino que anoche Cachete tuvo que hablar del tema en el "Cantando 2020".

“A Nico lo quiero mucho, fue muy importante en una parte de mi vida. Después tuvimos un tema personal, sobre diferentes actitudes que tomamos y no coincidimos. Lo hablamos en privado, hemos llorado juntos, nos abrazamos y pusimos las cosas como tenían que ser”, cerró en el programa.

Aparentemente, la frase que menciona Yeyo que Nico se la dijo a Sierra fue en el contexto de una pelea por una "grosa" que se mandó Cachete y que Vázquez terminó perdonándolo. Por eso habla de un abrazo y lágrimas pero no se supo hasta el momento el motivo de ese entuerto.

Pero como el tema no quedó allí, Stéfano siguió tuiteando, Vázquez se vio en la obligación de contestarle. "Yo me crié en un barrio muy humilde y siempre me gané las cosas laburando, en familia y con respeto, casi 20 años en esta carrera y nunca me pelie con nadie, pero tengo una diferencia, no le tengo miedo al no tener trabajo, ese miedo NO EXISTE!! Confíen en ustds", puso Yeyo.

Y Vázquez respondió con este hilo en la red social:

<em>No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida, pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que si dije fue “no te recomiendo más”)en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de agus.</em>

<em>(pelea que jamas voy a hacer publica para no exponerlo a él) y que ya solucionamos hace años con disculpas y abrazos. A agus lo adoro y lamento que le estés haciendo vivir esto, porque él tampoco entiende tu actitud y está muy avergonzado.</em>

<em>Jamás dejaría sin laburo a alguien, sino todo lo contrario. Me encargué personalmente de que muchos tengan trabajo. Y como no soy conventillero tampoco haría público todo lo que vos hiciste,dijiste y amenazaste con cosas MUY GRAVES (y hay todo un elenco y productores de testigos)</em>

<em>ojalá crezcas, y la próxima vez que quieras decirme algo es en la cara, o al menos arrobandome. Siempre te quise y te ayudé con tus laburos y con tu vida para que vayas por un buen camino, pero te desviaste mucho y queda demostrado en todo lo que hacés. Qué decepción.</em>

<em>Asique prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas y otras miserias...está muy claro quién es quién. Fin para mi.</em>

LEER TAMBIÉN: Se posterga otra vez la versión teatral de "Casados con hijos"