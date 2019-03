Nico Vázquez, íntimo: "No me gusta la falsedad y no soporto la traición"

Nico Vázquez protagoniza, junto a Benjamín Rojas y a Flor Vigna, "Una semana nada más". La obra, que se presenta en El Nacional, es el gran éxito indiscutible del verano 2019. protagoniza, junto ay a. La obra, que se presenta en, es el gran éxito indiscutible del verano 2019.





Del francés Clement Michel, el propio Vázquez realizó la adaptación local junto al director Mariano Demaría y participa de la producción junto a Adrián Suar y Nacho Laviaguerre.





"Estoy muy feliz con todo esto que está pasando, me siento contenido, con confianza... Siento que trabajo con grandes profesionales pero sobre todo con grandes personas, y creo que eso hace la diferencia", remarcó Nico en una entrevista con PrimiciasYa.com, luego de festejar en la noche del jueves los 50 mil espectadores.

Y, sobre el por qué del éxito, señaló: "Acá no se subestima a nadie, tenemos un director que ha estado en las 50 funciones y está en cada detalle, trabajamos muy juntitos todo el tiempo. Tenemos una producción que nos acompaña en todo lo que necesitamos. Yo soy muy obsesivo en el trabajo, pero en el buen sentido. Me gusta que las cosas salgan bien y que el público sienta que cada función es distinta, que sea especialmente para ellos".





Cabe destacar que la historia plantea la verdad de la convivencia una vez que pasaron las mieles de los primeros días. Pablo (Vázquez) quiere a su novia, Sofía (Vigna), pero la intensidad y las manías de ella lo asfixian. Por tal motivo, recurre a la ayuda de su amigo Martín (Rojas) y le pide que se instale unos días en su casa para acelerar la separación que no se anima a plantear. A raíz de una fuerte mentira de Pablo, se desata una serie de malos entendidos.

A diferencia de su personaje, Vázquez aclaró: "Yo en mi vida personal, no miento. Soy muy frontal, de hecho estoy manejando hace años el hecho de poder tener un filtro. Soy muy directo y no me gusta la falsedad y no soporto la traición. Me molesta mucho la falta de respeto y la mentira".





"El otro lado de la cama": "Siento que es un gran momento de mi carrera, pero también siento que no es una casualidad porque venimos de otro éxito y esto nos da la posibilidad de seguir afirmándonos como productora. Y tengo mucha felicidad de poder trabajar con Benja y ahora con Flor. También estar al lado de Adrián Suar, que me deja trabajar a la par y darme la oportunidad de crecer. Él es muy generoso, es el 1. Y esto seguirá hasta donde tenga que ser...". Nico sabe rodearse y elige a quienes le inspiran confianza: con Rojas son amigos y ya habían trabajado juntos en





