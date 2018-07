Nico Vázquez dijo que Messi "está mal"

Lionel Messi tras la temprana eliminación del seleccionado argentino en el Mundial 2018. Hasta que uno de sus amigos más cercanos, el actor y conductor Nicolás Vázquez, contó que hablaba hasta cuatro veces por día con el crack rosarino. Nadie hasta ahora se había referido al estado de ánimo detras la temprana eliminación del seleccionado argentino en el. Hasta que uno de sus amigos más cercanos, el actor y conductor, contó que hablaba hasta cuatro veces por día con el crack rosarino.

Vázquez no dudó en afirmar que seguramente se encuentra muy apesadumbrado por lo que ocurrió en suelo ruso, y hasta puso en duda la continuidad del capitán en el equipo nacional.

Con la prudencia de no hablar en nombre de Messi, describió su rutina de charlas con el futbolista durante la disputa del Mundial, y si bien dijo no conversar tras la derrota de Argentina con Francia, calculó que Messi estaría muy mal por la eliminación.

"No sé si Leo va a seguir, pero cómo no le va a afectar lo que se dice. Me afecta a mí como hincha y cómo no le va a afectar a él. No voy a hacer ningún comentario que parezca como que me lo hizo él. De hecho terminó el Mundial y no hablé más", señaló el actor para preservar la intimidad de su amigo.

Pero sí contó que "durante la competencia hablé cuatro veces por día. Terminó y no hablé más porque él está peor que nosotros con la eliminación argentina. Siempre me gusta verlo jugar en la selección. Le da un condimento aparte. Pero es una decisión que tiene que tomar él y cualquier decisión que tome va a ser la correcta", afirmó el actor.

Nico Vázquez expresó su parecer de la actuación de Leo en el Mundial: "Soy crítico de cómo jugó Messi, pero lo hago adentro de mi casa entre cuatro paredes. No me gustan los debates y sentarme a hablar en un sillón cuando hay gente que no tiene idea de lo que se sufre en un equipo y a nivel competitivo aún más. Y más en un país donde somos muy exigentes con el fútbol. Hay que tener más cuidado. Detrás de los jugadores hay una familia y me crucé con muchos que la están pasando mal".

