Nico Vázquez ya definió quién reemplazará a Flor Vigna en "Una semana nada más"

El lunes, se supo que se reabre el teatro El Nacional con “Una semana nada más”, donde Nico Vázquez y Benjamín Rojas volverán con la exitosa comedia pero con reemplazo para Flor Vigna, ya que no estará en esta temporada por otros compromisos laborales.

"Después de estar frenados un año, arrancan los motores y VUELVE “UNA SEMANA NADA MÁS” en abril!", comenzó diciendo Nico en las redes sociales.

Y agregó: "Gracias por el apoyo y el cariño de todos estos meses, fue un año duro y quise esperar lo máximo posible y después de pensarlo mucho, y sabiendo que mucha gente depende de este laburo, decidí volver. Así que los esperamos para hacerlos reír más que nunca y para que nos olvidemos de “las pálidas” al menos por una hora y media. La risa hace bien".

LEER MÁS Flor Vigna: "Físicamente no me iban a dar los tiempos para hacer la obra con Nico y Benja"

"Y por último, les cuento que esta vez no podremos contar con la participación de nuestra compa @florivigna (te deseamos lo mejor en tus nuevos proyectos, te vamos a extrañar!) asique tal vez le pongamos una peluca a @rojas_benja y haga los dos personajes 🤣 en estos días les contaremos quién hará el personaje de Sofia. GRACIAS POR EL AMOR DE SIEMPRE", cerró Vázquez.

PrimiciasYa.com se contactó con Flor Vigna para saber el motivo de su salida de la obra. "No puedo dar nombres, va a ser un año con proyectos muy grosos, se junta un combo importante de laburo, cuando me llega la propuesta de Una semana nada más, que me encanta, soy muy amiga de Nico y de Benja, es muy lindo hacer teatro con ellos, y es muy zapartada, que rompió todos los límites, entonces físicamente no me iban a dar los tiempos, tuve que dar un paso al costado. La voy a ir a ver, está todo genial, los sigo queriendo un montón, son altos amigos", aclaró la novia de Nico Occhiato en charla con este portal.

Este medio intentó averiguar si la propuesta de Flor viene por el lado de Marcelo Tinelli para estar en "La Academia" o de Adrián Suar para participar en una ficción y ella respondió: "Tengo que decidir entre varias propuestas".

Y finalmente, Ángel de Brito informó este jueves quién reemplazará a Vigna en "Una semana para nada": "Gimena Accardi es la nueva prota de Una semana nada más. @flor_vigna se bajo por el lanzamiento de su carrera musical", anunció el periodista en Twitter.

LEER MÁS La contundente reacción de la supuesta amante del Polaco junto a Barby Silenzi: "Qué manera de..."