Nico Repetto: "Me divierto mucho haciendo el noticiero, no pienso en renunciar"

Nicolás Repetto desmintió los rumores de renuncia al noticiero del mediodía de Telefe: "Me divierto mucho haciendo el noticiero, no pienso en renunciar", manifestó el conductor a PrimiciasYa.com.

Y remarcó: "No soy de dejar las cosas por la mitad, solo me escapo de las cosas que me aburre y este no es para nada el caso".

Además, Nico afirmó que continuará al frente de "El noticiero de la gente" hasta el 31 de diciembre de 2018, y en ese momento evaluará tanto él como el canal si continuará o no el programa.

El nuevo ciclo se propuso marcar una mayor cercanía con sus televidentes, echando mano a la frescura y distensión que es marca registrada en el conductor.

Cabe destacar que hace un mes, Repetto ya había salido al cruce negando los rumores que hablaban de la posibilidad de que deje su rol de conductor del noticiero del mediodía: "Me gusta muuuuchooo conducir el Noti de la Gente. No es cierto q piense en dejarlo. La paso muy bien con el tremendo equipo que tiene", explicaba en Twitter.