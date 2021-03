Nico Occhiato rompió el silencio sobre su separación de Flor Vigna: "No busquen malas intenciones..."

El rumor de crisis estaba instalado desde hace unos días. Sin embargo, en una entrevista exclusiva a este portal, Flor Vigna confirmó que seguía junto a su pareja, Nico Occhiato.

"Con Nico estamos bien. Absolutamente nada de eso es verdad", afirmó Flor el pasado martes cuando fue contactada por este medio.

Y en esa misma entrevista, añadió: "Nico tiene grandes propuestas. Este año no va a poder estar en ShowMatch por un gran crecimiento laboral. Se dicen muchas mentiras. Ahora él está en Mendoza con amigos, se merece vacaciones hace mucho, pobre".

LEER MÁS: Flor Vigna: "Nico este año no va a poder estar en ShowMatch por un gran crecimiento laboral"

"Intrusos" brindó la exclusiva de la crisis que derivó en la separación. Adrián Pallares, conductor del ciclo junto a Rodrigo Lussich, dijo: "Fue hace dos días. Él está con amigos y muy triste. Pero ya no conviven".

A su vez, Lussich afirmó que el desencadenante podría haber sido la entrevista con Primiciasya.com donde ella anuncia en forma de primicia y a los cuatro vientos que su pareja no iba a estar en el programa de Marcelo Tinelli cuando la producción del envío lo daba por hecho.

En este marco, en la noche del viernes Occhiato lanzó un mensaje vía Twitter aclarando la situación ante una nota que salió publicada: "Esto es falso! No hubo ninguna actitud de Flor que a mi no me gustara, hay cuestiones personales como puede tener cualquier pareja, pero no busquen malas intenciones entre nosotros porque no las hay. Y lo que dijo Flor en la nota es cierto".

LEER MÁS: Flor Vigna y Nico Occhiato, crisis y separación