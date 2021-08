Nico Occhiato hará un documental sobre la vida de sus abuelos: "Es algo que yo me voy a guardar para siempre en mi corazón"

Nico Occhiato decidió abrirse paso en el mundo de la producción audiovisual con una doble apuesta que incluye a “Luzu”– productora de contenidos “in house” y para terceros - y “Luzu TV”, una señal digital multiplataforma que, si bien tendrá una estructura de programación similar a la tv tradicional, buscará convertirse en un medio de comunicación innovador con los códigos y las libertades que habilita la virtualidad.

Actualmente, cuenta en su grilla con el ciclo “Nadie dice Nada”, que acumula casi un millón y medio de visitas en YouTube y promedia las cuarenta mil visitas mensuales en su formato podcast en Spotify.

Entre los lanzamientos previstos se encuentran dos nuevos programas de estructura radial y se encuentra en etapa de producción un documental sobre cómo llegaron Concepción y Victorio, los simpáticos abuelos de Nico, desde Italia. Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Occhiato adelantó algunos detalles y también contó que está pensando en hacer ficción.

-¿Cómo estás viviendo este nuevo desafío con este proyecto personal?

-Estoy re contento, es un sueño del que todavía estoy cayendo. Siempre lo tuve en mente y no pensé que llegue tan rápido. Toda la pandemia me hizo darme el tiempo que por ahí no tenía para poder concretar esto. La idea es tener una programación diaria en vivo todo el día para antes de fin de año. Además de estos programas en formato radio, también estamos grabando un documental con mis abuelos que saldrá los domingos y tengo muchas ganas de producir ficción. Estoy muy contento de dar trabajo en este momento tan difícil, hay mucha gente joven que tiene la posibilidad de tener este espacio y mucha gente de nuestra generación que necesita ser escuchada.

-¿Por qué el nombre "Luzu"?

-Luzu viene de Villa Luzuriaga, de donde yo nací y es un poco seguir a mis amigos, mi familia que están todos ahí. Siempre que quiero compartir lindos momentos, es en ese lugar. Cuando pensaba en un nombre quería que tuviera un significado para mí, por eso le puse Luzu.

-Me imagino una gran responsabilidad ser la cabeza de una productora en un momento tan especial que se está viviendo a raíz de la pandemia...

-Sí, es una gran responsabilidad, pero es una responsabilidad linda. La idea es poder dar espacios y posibilidades, y dar trabajo que en este momento que no es tan fácil. Me hace feliz y me da muchas ganas de formar equipos, yo soy muy fundamentalista de los equipos y de que laburen con buenas energías, y que laburen tirando para el mismo lado.

-¿Cómo será el documental de tus abuelos?

-Ellos están felices y la idea del documental yo ya la tenía, pasa que no la podía terminar de desarrollar pero ya con la productora le vamos a empezar a dar para adelante porque es algo muy lindo. Es un documental con mucho de reality, pero la idea es contar cómo fue venirse de Italia, como llegaron, cómo se conocieron y tener su casa acá, es una historia muy especial y que además yo me voy a guardar para siempre en mi corazón.

-Ellos ya son furor en las redes a través de lo que ya compartís en Instagram, ¿Cómo lo viven ellos?

-Ellos entienden todo y les encanta ser parte de este documental a través del mundo digital. Yo también hay cosas que me sorprenden y que ellos entienden y captan de inmediato. Siempre le digo a mi abuela que si desde chica hubiese tenido la posibilidad de seguir alguna carrera artística, hubiese sido artista. Se enciende la cámara y ella se olvida de los dolores y de la edad que tiene, y está feliz. Eso también me pone feliz también a mí. Ella me dice que cada vez que voy le doy 10 años más de vida con todo esto. Y realmente es así, ella tiene Parkinson una enfermedad que no mejora y que hay que tratar de pausar para que no se propague o avance, y el neurólogo nos dijo una vez que nunca vio a una persona así que vaya mejorando en la enfermedad. Y claramente hay algo de todo esto que yo le doy y que la mantiene viva. Ella me manda videos, los hacen con mi abuelo y los vuelvo locos diciendo cómo tienen que grabarse y toso eso. Ahora con esto de la grabación del documental también, estoy yendo a grabar los sábados y ellos se preparan toda la semana con la ropa, y todos los detalles.

-¿Harás ficción?

-Sí, es la idea. En Youtube hay mil formas de hacer ficción a lo que es una ficción tradicional. Todavía eso está verde, pero veremos más adelante seguro de concretarlo. Con Luzu no me pongo límites porque me sorprendo día a día con las cosas que vamos logrando. Yo cuando arranqué ni pensaba en Spotify y hoy somos el tercer podcast más escuchado de Argentina, a un mes de estar en el estudio. Así que aprendí eso, no ponerme límites.

-¿Uno de los motivos por el cual te bajaste de "La Academia" era este?

-Esto lo vengo laburando hace tiempo y claramente es uno de los motivos por el cual no acepté estar en La Academia, hoy no estoy en condiciones de ensayar nada porque estoy todo el día metido en la productora, estoy con "Tenemos wifi" todos los días en vivo por KZO. O sea que tiempo no estoy teniendo y ese es uno de los motivos. El programa de Marcelo es un programón y yo a Marcelo le estoy agradecido de por vida, no solo por lo que me dio ese año que estuve en el Bailando (2019) sino por cómo me trató a mi desde lo personal, a mí y a mi familia. Es una persona que admiro mucho y tuvo un trato excelente siempre.

-¿Contratarías a Flor Vigna para que trabaje en Luzu?

-Y quién te dice, por ahí más adelante se concreta algo. Cualquier productor quiere tener a Flor laburando para uno, así que obviamente es una de las figuras más importantes de la tele últimamente así que obvio.

