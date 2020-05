Nico Occhiato habló de su relación con Flor Vigna en medio de la cuarentena: ¿volvieron?

El conductor no fue del todo convincente al responder sobre si había vuelto con la actriz y bailarina.

Qué están juntos, que no están en pareja, que se aman pero no quieren lastimarse, que no hay rótulos... Hoy, el tipo de relación que une a Flor Vigna y a Nico Occhiato es indefinida.

Este miércoles en "LAM", Ángel De Brito le formuló a Occhiato la pregunta que se hacen todos.

"¿Nico Occhiato y Flor Vigna volvieron o no volvieron, o quedó ahí todo diluido?", preguntó el conductor.

"No, quedó todo bien como siempre, nos hablamos, la quiero muchísimo a Flor, sabe lo importante que fue en mi vida y lo hermosa persona que es", contestó Nico.

"Pero hubo un acercamiento en algún momento", insistió el periodista de El Trece. "No, hicimos un vivo de Instagram cuando arrancó todo esto, hicimos un vivo riéndonos un poco, después ella salió en mi programa también, pero no", explicó el último campeón del "Bailando".

"¿Y un Skype en privado?", indagó Mariana Brey con picardía. "No, no hicimos Skype en privado", se limitó a contestar él.

"Mmmm, mirá la sonrisita", arrojó Andrea Taboada, dando a entender que estaba ocultando algo. "Ella dijo hace poco como que te quiere tener en su vida, como un amigo, no sé", agregó entonces de Brito.

"No, es que siempre, y yo también, siempre la voy a querer tener en mi vida, porque es una persona muy importante y que a mí me potenció muchísimo, y que es muy importante para mi vida, cinco años muy lindos vivimos. Obviamente lo del año pasado, más allá de todo lo que pasó, fue muy fuerte", profundizó Nico, haciendo alusión a la final que protagonizaron el año último en la pista de Marcelo Tinelli.

"¿Ella es tu invitada para la salsa de a tres?", le preguntó Ángel a propósito del certamen de este año, teniendo en cuenta que él defiende su título y ella no va a participar.

"¿Te imaginas?", le dijo él entre risas. "Hermoso. Pensalo, total, nos falta mucho tiempo todavía", concluyó de Brito.

