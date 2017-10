Nico Francella: "MI novia es una leona, tiene una personalidad bastante genial"

Nicolás Francella habló por primera vez de su noviazgo con Candela Yanigro, de 24 años, en una entrevista realizada para con Agarrate Catalina. Entre otras cosas, el hijo del gran Guillermo aseguró que por el momento no piensa en la convivencia.

"Soy chico todavía. En octubre cumplo 27 años y me considero un poco un pendejo todavía", arrancó a contar. "Todavía no lo he pensado y por ahí, hoy en día, es quemar una etapa y realmente estoy muy enfocado en el laburo y priorizando mi trabajo. Más allá de que pueda ser una hermosa experiencia y una buena decisión... pero no", agregó en diálogo con el ciclo radial de Catalina Dlugi.

Luego, reconoció que le encantaría ser padre. "En el momento que llegue, que sea justo y que no haya un esquema... que se dé cuando se dé. Realmente no sé cuándo formaré una familia pero me encantaría", aseguró.

"En el momento que llegue, que sea justo y que no haya un esquema... que se dé cuando se dé. Realmente no sé cuándo formaré una familia pero me encantaría", aseguró.

"¿Cómo la recibieron en tu casa?" preguntó la conductora. "Fue sorpresivo porque no había presentado nunca a nadie, pero fue bien recibida. Es un amor de persona, una chica divina, hoy tiene buena relación con toda mi familia", respondió él.

Finalmente, Nico habló sobre las escenas de sexo que realiza en la tele y los celos de su pareja: "Ella es una leona, tiene una personalidad bastante genial pero no puntualmente porque esto de qué se banca y qué no se banca. Ella tiene una gran personalidad y decidió estar conmigo sabiendo lo que soy y lo que hago. Me acompaña en todo y le encanta ver las cosas que hago", concluyó.