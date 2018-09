Nequi Galotti a Yanina Latorre: "Me has maltratado muchas veces"

Yanina Latorre y Nequi Galotti volvieron a cruzarse fuerte en "Los Ángeles de la mañana", El Trece. Este viernes, las panelistasvolvieron a cruzarse fuerte en





"Cuando la chicaneaste a Esmeralda con el tema de dictadora, pusiste en tus tuits que era una familia de dictadores", le dijo Galotti. "No puse eso, estás mintiendo", retrucó Latorre.





"Vivís tergiversando todo, lo llevás a tu costal, lo decís de la manera que a vos te queda bien y pasás un currículum de persona honesta. No es así y la gente lo sabe", arremetió Nequi. "¿Quién es la gente, tus cuatro seguidores de Twitter?", retrucó Yanina.









"Nunca me quise pelear con vos. Es tu pelea contra mí. Yo no empecé nada y lo sabés muy bien. Siempre me caíste bien y me daba pena que te pongas mal conmigo gratuitamente. Me has maltratado muchas veces", le reprochó Galotti. "¡Cómo te gusta victimizarte!", se indignó Latorre.





"No me victimizo, digo la verdad", aseguró Nequi. "No soy como vos, no tengo doble cara ni doble discurso", refutó Yanina.