Nequi Galotti le contestó a Ángel de Brito: "Jamás me iría sin saludar a la gente, no sé porqué dijo eso"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Ángel De Brito habló el miércoles de la salida de Nequi Galotti de "Los Ángeles de la mañana", El Trece, y causó sorpresa con sus palabras. habló el miércoles de la salida dede, y causó sorpresa con sus palabras.





"Ayer Nequi Galotti nos pidió una licencia por tiempo indeterminado por una cuestión familiar ya que su marido está pasando una situación delicada de salud, como ya lo hizo público en su momento", comenzó el conductor. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nequi Galotti (@nequigalotti) el 5 de Oct de 2018 a las 10:13 PDT



"Le dijimos 'esperanos un tiempo así buscamos un reemplazo hasta que puedas volver' pero ayer decidió comenzar su licencia. Se fue, se despidió de mí y de Andrea que estábamos juntos en el camarín, no del resto de las chicas ni de otra gente que está fuera de cámara", agregó picante.

"Ni siquiera llegó a explicar acá en el programa por qué se iba, lo hizo en un programa de radio. La verdad me sorprende la actitud de ella. Me parece que debería haberse despedido de sus compañeras y explicarlo de su boca", cerró Ángel.

Galotti quien se mostró sorprendida por estas palabras de De Brito al aire y aclaró cómo fue su salida. Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó conquien se mostró sorprendida por estas palabras deal aire y aclaró cómo fue su salida.







"No sé porqué dijo eso Ángel. Hablé con el productor ejecutivo el lunes por la noche y la expliqué que el miércoles mi marido, Bartolomé (Mitre), tenía una serie de estudios a la mañana y que no iba a poder ir. El lunes a la noche le dije a él que me iba a tomar una licencia por unos días por este tema".





"Ahí me dijo que el martes lo íbamos a anunciar al aire. Me quedé esperando el martes para que Ángel me dé la palabra pero no me la dio. Por eso después del programa, en camarines, le dije que a tener esos estudios con mi marido y que me iba a tomar unos días por cuestiones de salud de él", añadió la panelista.







"El martes cuando terminó el programa me llamó Moskita Muerta y hablé en radio. Yo siempre contesto a la prensa, soy muy respetuosa. Todos ustedes me contactaron después del tuit de Ángel que anunciaba mi salida y le respondí a todos".





"Realmente fue así, creo que hubo un mal entendido entre lo que hablé el lunes a la noche con el productor ejecutivo y Ángel. Jamás me iría sin saludar a la gente de técnica o vestuario con lo que los quiero. Aparte es una licencia por unos días, cuando uno se va unos días no se despide", fundamentó Nequi.





Y cerró: "No sé porqué dijo eso Ángel. A toda la gente que trabaja ahí la quiero muchísimo y me llevo plenamente bien. Si me hubiera ido definitivamente hubiera saludado a todos. Estuve todo el programa del martes esperando que me dé la palabra para decir que me iba unos días por licencia".