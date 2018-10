Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Nequi Galotti dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y explicó los motivos por los que decidió tomarse unos días de licencia de "Los Ángeles de la mañana", El Trece. dialogó en exclusiva cony explicó los motivos por los que decidió tomarse unos días de licencia de

"Hablé con el productor ejecutivo y con Ángel (De Brito). Les dije que a nivel personal necesitaba un tiempo para ocuparme de mi familia: mi marido, mis hijos, mi mamá, mi hermano que es discapacitado. De golpe tuve muchos frentes a nivel familiar que atender y me necesitaban mucho. Por eso pedí unos días de licencia, fue por eso", comentó la ex modelo.







"Fueron tres semanas difíciles para mí, complicadas. Siempre trabajé muy feliz ahí, Ángel es un profesional maravilloso, de puta madre, y aprendí muchísimo con él en estos tres años, fue un placer trabajar con él".





"Con las angelitas somos mujeres muy diferentes y los televidentes se identificaron con una u la otra porque tenemos personalidades distintas y diversas formas de ver y pensar las cosas del mundo del espectáculo. Lo bueno es que sea muy rico para el televidente. Es lindo eso, le da un sello personal al programa, como una especie de reality", destacó Nequi.

Sobre sus últimos cruces al aire con Yanina Latorre, Galotti explicó: "Respeto por las diferencias, siempre he respetado la opinión de mis otras compañeras y espero lo mismo del otro lado. No me pasó eso en los últimos días pero creo que habrá un momento para poder hablar y sanar las asperezas. De todas formas, la decisión fue cien por ciento mía, les pedí a nivel personal un tiempo para estar con mi familia".

Y consultada sobre si pudo hablar con ella fuera del aire, comentó: "No pude. Hubiera querido hablar con ella. Siempre he apreciado su trabajo. Tuvimos un encontronazo y también le pedí la producción si nos podía juntar para hablar. Si me equivoqué le pido disculpas y poder decírselo en persona. No soy una persona con malas intenciones. Pero bueno, no se pudo dar ese encuentro, no pudimos hablar y limar todas las asperezas que quedaron en el medio".