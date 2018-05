Nequi Galotti habló de su hijo como cantante: "Es un 3, pero tiene buena entonación"

Santos Mitre estuvo en "La tribuna de Guido" participando como cantante amateur y entonando "Costumbres argentinas" ante la presencia de su madre, Nequi Galotti, quien era una de las jurados. El martes por la noche,estuvo en" participando como cantante amateur y entonando" ante la presencia de su madre,quien era una de las jurados.





Juan Pérsico, cantante de Agapornis, calificaron la actuación con un 3 y la coincidencia hizo que Mitre se gane un Smart TV. Tanto el joven comocantante de, calificaron la actuación con un 3 y la coincidencia hizo quese gane un

Embed

PrimiciasYa habló con Nequi sobre la presencia de su hijo en el programa del Trece y relató cómo fue que terminó participando del ciclo de Guido Kaczka. habló consobre la presencia de su hijo en el programa del Trece y relató cómo fue que terminó participando del ciclo de





"Santos es sumamente desestructurado, tiene muy buen humor, es súper alegre en su forma de ser. Es desenfadado y le gusta probar sus limites. Cuando íbamos para el canal, le pregunte si quería venir", comenzó contando Galotti.

Embed Una publicación compartida de Santos Mitre (@santosmitre) el 8 May, 2017 a las 3:21 PDT

"Como estuvimos participando en 'Los 8 escalones', tiene mucha onda con Guido. Mientras íbamos me dijo que iba a cantar. Cuando llegamos, le dije al productor. Se puso un 3, no pretendía mucho más que eso. Pérsico también le puso un 3 y se ganó el Smart", agregó.

Embed Una publicación compartida de Santos Mitre (@santosmitre) el 2 Mar, 2018 a las 7:35 PST

Y para completar, contó: "Pero ni había practicado la canción, él canta todo el tiempo... Para mi también cantó para un 3. No sé si tiene talento o no... Juan Pérsico me dijo que si estudiara canto, tiene buena entonación. Me pasó el numero de un profesor de canto".