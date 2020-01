El Negro Oro, triste por la noticia que le dieron las autoridades de Radio 10

Oscar González Oro no arrancó bien el 2020 ya que las autoridades de la emisora Radio 10 le comunicaron que su programa, Negro y regreso, no estará en la grilla de programación.

El resumidas cuentas, el ciclo radial de Oro fue levantado y no volverá a Radio 10, emisora que lo repatrió en el 2018 a Oscar, quien había sido uno de los hombres fuertes de esa firma cuando era comandada por Daniel Hadad ante de su inesperada venta al Grupo Índalo.

"Buenos días. Por decisión que no pasa por mi, sino por las autoridades de la radio, Negro y Regreso no vuelve al aire. Nunca a lo largo de mi carrera levantaron un programa conducido por mi. Pero siguiendo también con una línea profesional de muchos años jamás discutiré una decisión tomada, sabiendo o no, por aquellos que manejan el futuro de la 10", escribió Oscar apenada en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Estoy muy orgulloso del programa que hicimos, de la repercusión que tuvimos en todo sentido, de los personajes que pasaron por el estudio, del equipo que logramos formar, del estilo que le dimos a la tarde de la radio, de la gente que todos los días me dicen que nos extrañan, que volvamos".

"A mi equipo en particular decirle que son profesionales de primera, que los quiero, que también los voy a extrañar. Que en algunos casos los odios o revanchas personales hacen que, sobre todo en las mentes pequeñas, se actúe en contra de uno, de mí en este caso y se perjudique a otros que no tienen que ver con aquel odio!!! A la gente que me sigue hace 31 años gracias gracias gracias. Por algún lado me van a escuchar. Ya les diré. Me voy “ de casa ´lo que no significa que no tenga donde vivir...´", redondeó.

