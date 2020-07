El Negro Oro, entre la depresión por haberse separado y una intoxicación

El conductor de "Tarde pero temprano" se ausentó ayer de su programa radial en Rivadavia y también lo hará hoy.

En su cuenta de Instagram contó que se siente muy débil por una presunta intoxicación de algo que comió en mal estado.

Sin embargo, el Negro viene de una nueva separación con Mauro Francisco, con quien se había reconciliado durante la cuarentena, y estaría un poco deprimido.

Oro no suele faltar nunca a sus programas radiales pero esta vez es de fuerza mayor.

Recordemos que hace unas semanas el González Oro puso en sus redes sociales.

"A quien corresponda: este soy yo", comenzó el periodista al pie de una foto con cara seria y enojado y continuó en un descargo lapidario: "Hay dos cosas que no se pueden hacer si estás conmigo. A) Asustarte y salir corriendo porque los medios hablen de nosotros, huir por una foto en las páginas de espectáculos o por un informe en la tele. Cuando te acercaste a mi o me buscaste sabías quien era. Sino tal vez no lo hubieses hecho. B) Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno".

En su lugar, Lucas Bertero se hizo cargo de la conducción ayer y hoy. Mañana, si todo sale bien, el Negro volverá a la conducción de su envío.

