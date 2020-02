"El Negro" González Oro volvió a apostar al amor: Conocé a su nuevo novio 27 años menor que él

El periodista está de nuevo enamorado y no dudó en confirmarlo. El afortunado es Julio y "No es un mocoso", afirmó. Conocelo

Oscar "El Negro" González Oro había confirmado con mucho dolor hace pocos meses la ruptura con su pareja. Tras recuperarse de eso, el periodista se animó a apostar al amor y hace un mes volvió a ponerse de novio.

"Va todo muy despacito, muy tranquilo. No es un mocoso, tiene 41 años, su profesión, le va muy bien, es independiente, no miente, que para mí es fundamental", contó Oro -que tiene 68 años- al programa de Catalina Dlugi en La Once Diez.

"Me gustaría que me vaya bien. Yo en todas mis relaciones con mis afectos y mi familia soy un par", contó y agregó que con Julio -un analista de sistemas- se ven tres o cuatro veces a la semana, que por ahora no conviven y recién van un mes juntos.

"Me pasa que se me acercan por interés, eso sí me hace daño. Yo quiero que quieran al tipo que soy, no al personaje que inventé. Yo no desconfío, pero si descubro la primera mentira ahí se acabó todo, pero quiero confiar en la gente en todo sentido", dijo.

Sobre la relación con sus dos hijos, el conductor -que estrenó programa en la AM Rivadavia- dijo: "Están pendientes de mí, se preocupan, están felices cuando estoy feliz, se fueron adaptando a tener un papá famoso y popular. No es fácil, yo los preservé mucho y los cuidé mucho. Los dos están casados y felices".

