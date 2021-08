La Negra Vernaci estalló al aire contra la radio y se fue del piso

La Negra Vernaci se enojó mucho por la falta de protocolos en Radio Pop contra el Covid-19 y decidió irse a la casa. Cuando inició el programa la periodista habló sobre la llegada de la variante Delta a Córdoba, donde ya hay más de 800 contagiados.

“¿Cuándo van a poner el coso? porque está la Delta dando vueltas entre nosotros”, dijo preguntando a las autoridades de la radio por la falta de protocolos. “Ya hay circulación comunitaria en Capital, en provincia de Buenos Aires y en Córdoba ni hablar. Que pelo… es la gente, siempre caemos con la misma piedra ¿en serio confiamos en la gente? No, porque el señor no salió se juntó con 14 personas en su casa”, indicó por el caso la persona que contagió ya a casi mil personas en Córdoba.

“Estamos en un momento complicado de nuevo, la variante Delta ya entró. Y una vez que entra, recordemos como fue hace un año y medio que dijimos hay 100 casos y pasamos a tener muertos en la familia. ¿En serio nos van a seguir haciendo venir a trabajar sin protección? ¿Hace cuánto la pedimos? ¿3 semanas?”, dijo enojada la conductora por la falta de acrílicos separadores.

“Cuídennos un poquito, un mínimo dale: estamos jugando al cajero vos y yo (A Humberto Tortonese)”, dijo y agregó: “Con la salud no se jode, hermano. Tres semanas trabajando así no se trabaja, punto. Yo me levantaría en este momento y me iría a mi casa. Pero después la loca, la Negra está loca, viste como es… Pero la verdad es lo único que deberíamos hacer: levantarnos e irnos a nuestras casa. Esto es inadmisible, en un trabajo es inadmisible”, explicó.

Al volver del tema musical anunció que habían tomado la decisión de irse a trabajar a sus casa y que retomarían el aire cuando lleguen. “Es ridículo que estemos hablando todo el tiempo de cuidarse y seamos incoherentes. Hay cosas fundamentales que no se jode", indicó.

“Primero tenemos que cuidarnos para mantener un discurso coherente”, sostuvo y sumó: "Después no nos podemos quejar y ya tuvimos una experiencia horrible acá dentro. Cada vez caían más y cuando nos dimos cuenta éramos dos programas enteros infectados. Cuando no te cuidan, cuidate vos".

"Cuando nos digan que están los estudios en condiciones volveremos a trabajar", sentenció.