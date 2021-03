Tras negar el romance, La Bomba Tucumana fue a cenar con Christian Manzanares

La noticia se instaló de inmediato. ¿Gladys La Bomba Tucumana está de novia?

La semana pasada, en Intrusos, Rodrigo Lussich contó que fue vista el martes a la noche en una fiesta donde supuestamente se había besado con el representante y relacionista público Christian Manzanares.

Como sucede en estos casos, la palabra de Gladys La Bomba Tucumana para confirmar o desmentir la supuesta historia de amor tiene un peso importantísimo.

Este medio se contactó con ambos, Gladys y Manzanelli. El relacionista se negó a hablar del tema y pidió disculpas por no hacerlo.

En tanto, La Bomba dijo que está sola y que solo fue a divertirse. Además sostuvo que no lo conoce.

"No, nada que ver, la foto que pasaron es de una fiesta de amigos. Fui a una fiesta que organizó un amigo, estuve un rato, encima llovía, fui con Marcelito de XT, como no salgo nunca me divertí. Bailé con él y con otras personas más. Un rato, nada más. Era un grupo reducido. Había colegas míos y cantamos un rato. Pero nada que ver. No estoy saliendo con nadie, hace mucho que estoy sola, a Christian lo conocí ese día y bailamos un par de temas y charlamos poco. Yo me fui a mi hotel con mi camioneta, no soy su amiga, nada, directamente nada. Me están buscando novio, directamente me va a encantar decirlo cuando lo tenga", le dijo Gladys a PrimiciasYa.com en su momento.

Pero anoche, ambos disfrutaron de una cena especial y hasta compartieron en Instagram una foto con el mismo postre, una copa helada con frutillas y Kiwi. Y es más, en la imagen que subió él se la ve a Gladys en el reflejo del vidrio de la ventana.

¿Son novios?

