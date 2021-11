Nazareno Casero y un inolvidable recuerdo con Diego Maradona: "Yo jugué al fútbol con él"

Nazareno Casero señala que está listo para todo lo que pueda llegar tras del estreno de Maradona: Sueño Bendito, la serie biográfica de la leyenda del fútbol que el propio Pelusa aprobó antes de morir para que la produzca Amazon Prime Video.

Casero es uno de los cuatro intérpretes que encarnan a Maradona en las diferentes etapas de su vida, pero su papel en la serie es quizás el que está más unido al corazón de los argentinos, cuando el astro fue fundamental para que la Selección Argentina ganara la Copa Mundial de México en 1986.

Los diez episodios que Amazon Prime Video estrenó en todo el mundo el viernes pasado repasan los retos, triunfos y polémicas de Diego Armando Maradona, desde sus inicios en Villa Fiorito hasta alcanzar la gloria con el Barcelona, el Napoli y la Selección Argentina.

El resto de Maradonas son Nicolás Goldschmidt (adolescente), Juan Palomino (adulto) y Juan Cruz Romero (niño).

"Sabia que hay mucha expectativa con esta serie porque Maradona es una figura rutilante y cuando se habla de él todo el mundo voltea a ver. Tiene adeptos, tiene detractores, tiene gente que lo siga, que lo ama...Maradona significa recuerdos, gente que recuerda haberlo visto en un partido con su padre o de ir a la cancha. Son muchas las cosas que suceden, entonces la expectativa es altísima", comienza diciendo Nazareno a PrimiciasYa.com sobre la gran repercusión que tiene la ficción a nivel mundial.

Su parecido físico con el futbolista es evidente y sus amigos, con los que siempre se juntaba para ver a Maradona, no podían creer que a él le tocara hacer del Diez: "A mi me pasaba de juntarme con amigos maradonianos de toda la vida a ver material del Diego, que de momento era mi trabajo y si no era mi trabajo yo quería verlo igual. Yo veía a mis amigos que lloraban porque se les movía un montón de cosas y no podían creer que yo haga de Maradona. Para ellos era como una conexión directa. eso me sirvió para entender un montón. Maradona mueve mucho y hay cierta energía o algo místico que sucede. Ese trance es muy fuerte. Si tuve que desmenuzar el personaje o a la persona para poder entender, pero en realidad toda esa carga emotiva como fan está".

La serie, no obstante, combina las escenas grabadas con imágenes de archivo, ya que era imposible recrear alguna de las jugadas del maestro como sus dos goles —la “mano de Dios” y el “Gol del Siglo”— en el Mundial de 1986, año en el que nació Casero, exactamente una semana antes de que arrancara la competición.

De todas maneras, Nazareno Casero recordó un inolvidable momento que compartió con Diego: "Yo jugué al futbol con él hace diez años o tal vez más. Un partido que se jugó en Bolivia, en La Paz, donde estaban Maradona, Pogany, Latorre y artistas contra el equipo de Evo Morales y grandes glorias se la selección boliviana de fútbol. Fue una gratísima experiencia que llevo en mi corazón".

Maradona: Sueño Bendito tendrá el siguiente esquema de lanzamiento, tras haber estrenado su primer episodio el 29 de octubre. El último capítulo estará disponible a partir del 26 de noviembre:

-29 de octubre: Episodios 1 al 5

-5 de noviembre: Episodios 6 y 7

-12 de noviembre: Episodio 8

-19 de noviembre: Episodio 9

-26 de noviembre: Episodio 10

El elenco de Sueño Bendito

Maradona: Sueño Bendito cuenta con los protagónicos de Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt interpretando a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en la ciudad de Villa Fiorito, hasta su revolucionaria carrera por el Barcelona y Nápoles.

Finalmente la serie mostrará su papel clave como líder de la Selección Argentina al ganar el Mundial en México ’86. La serie también cuenta con la participación de Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje y Peter Lanzani.

Producida por BTF Media, en coproducción con Dhana Media y Latin We, la serie fue grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México y cuenta con 10 episodios de una hora, que capturan momentos clave en la vida y carrera del legendario capitán fallecido el 25 de noviembre de 2020.