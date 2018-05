Nazarena Winograd, ¿al "Bailando 2018"?: "Es una posibilidad de cumplir mi sueño"

Nazarena Winograd tiene grandes chances de sumarse al "Bailando 2018" que arrancará a principios de julio por la pantalla del Trece, con la conducción de Marcelo Tinelli. tiene grandes chances de sumarse alque arrancará a principios de julio por la pantalla del, con la conducción de





PrimiciasYa mantuvo una entrevista exclusiva con la hija de Jacobo Winograd, el conocido mediático que forjó una carrera en los medios argentinos.





"El Bailando para mí es una gran posibilidad de cumplir mis sueños, ya que desde que soy chiquita estoy involucrada con el arte. Estudié cuatro años teatro, dos años canto y uno baile", comenzó relatando Nazarena. , comenzó relatando Nazarena.

Y sumó: "También hice un infantil en avenida Corrientes donde bailábamos y me divertía a morir. Voy a tener que seguir aprendiendo si entro al Bailando, pero para mí es eso, pasión".

El apoyo de Jacobo, su padre: "En este camino esta papá bancándome y yo poniendo de mí para que se pueda dar, es una posibilidad en donde una, como hija de un famoso, puede ir y mostrar que además de hija, la personalidad es diferente".

Para finalizar, la joven advirtió: "El único tema es que amo bailar reggaeton y papá es muy celoso, jaja. No va a querer que me toquen, me miren ni nada, todo un tema va a ser. Considero que las previas van a ser muy divertidas, mientras Marcelo me dé una mano con papá, porque hay que calmarlo, eh. Ya me lo veo una semana en casa sin hablarme porque me agarraron en una correo. Todavía no firmé el contrato, pero me encantaría hacerlo".