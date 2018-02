Nazarena Vélez: "Siento la presencia de Fabián"

Cuando Nazarena Vélez transitaba su segundo mes del embarazo de su hijo Thiago Rodríguez, su hermana menor, Jazmín, falleció un accidente de tránsito en la autopista Perito Moreno. Corría el año 2010 y la rubia transitó ese periodo de gestación con las complicaciones lógicas del impacto que recibió su familia con la muerte de la joven.





Cuatro años más tarde, su esposo, Fabián Rodríguez, se quitó la vida repentinamente y fue hallado en su productora ubicada en Uriarte al 2300.





En esa línea fue la charla que Nazarena mantuvo ayer con Tomás Dente en su ciclo de Kzo, "Vino para vos". La actriz contó que Jazmín se le apareció a su marido antes de morir y que ella siente la presencia de Rodríguez en todo momento, al igual que su hijo Thiago.

Nazarena Vélez recordó a Fabián Rodríguez

"Cuando nació Thiago el que vio a Jazmín fue Fabián (Rodríguez). Thiago estuvo en neonatología porque nació antes de tiempo y me acuerdo que estaba con él porque tenía un respirador porque sus pulmones no se habían terminado de desarrollar. Entonces yo trataba de tocarlo, de manosearlo... Mi hermana había muerto cuando yo estaba de dos meses y medio de embarazo. Tuve un embarazo heavy. Fabián estaba sentado delante de mí y empezaron a sonar las alarmas y corren médicos porque se había complicado con un bebé. ¡Yo no quería mirar porque me sensibilizaba mucho la situación! Lo veo a Fabián con la mirada perdida, arriba de donde estaba la cunita de Thiago. Me enojé porque le pedí que no mirara varias veces y no me contestaba", relató sobre la aparición de su hermana.





Y agregó: "Después le dije que era horrible lo que había hecho y me contesta que no estaba mirando eso. Me dijo: ´¡Jurame queno te vas a poner mal´. Y ahí me dice que estaba Jazmín. ´Sí, estaba Jazmín y me habló´, me contó y se puso a llorar. Fabián no creía en Dios pero no creía en nada más. Y se puso a llorar como un bebé. Ellos eran muy compinches. ´Cuñado, cuidá mucho a mi hermana y cuidá mucho a Titi (por Thiago)´, le dijo Jazmín".

Nazarena Vélez recordó con culpa a Fabián Rodríguez: "Nunca supe amarte"

Cierto es que Vélez detalló que ella nunca tuvo contacto con su hermana pero que sí siente la presencia de su marido: "Claramente le creí, nunca me iba a mentir con eso. Yo nunca la sentí, nunca recibí nada de ella. A él sí lo siento muchas veces. Siento su presencia. Sé que Thiago también. Pero... ni siquiera lo soñé. Pero viste cuando sentís que algo extraño... De repente estoy llamando a uno de los chicos y lo nombro. Y ahí digo que no me equivoqué, qué sé que está ahí. Entonces rezo y salgo de esa situación para no volverme loca. Yo tenía la pared de mi cuarto toda ploteada con fotos nuestras, de nuestra boda, y saqué todo. Iba a terminar en un loquero. No lo soltaba más. No lo estaba dejando descansar en paz".