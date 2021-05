Nazarena Vélez reveló cómo fue la charla con sus hijos sobre sus adicciones

Nazarena Vélez se confesó en "Agarrate Catalina" sobre su conocida adicción a las anfetaminas y volvió a recordar todas las situaciones de las cuales hizo un mea culpa.

Y en esta oportunidad, la actriz también dio a conocer cómo fue el momento en el que sentó a Chyno y Barbie -sus dos hijos- les confesó sobre su problema y cuál fue su reacción.

"Al principio, empecé con diuréticos y laxantes... Y después fui perfeccionando en buscar cosas mágicas para verme cómo deseaba”, aseguró.

"Como buena adicta lo he ocultado mucho. Pero cuando decidí contarlo, los senté primero a mis hijos. Tengo hijos muy sabios, muy amorosos, Barbie y Chyno me abrazaron, me contuvieron. Me dio mucho miedo cuando tuve que llamar a mi papá y a mi mamá, y después a mis hijos. Me cagué muchas cosas de mi cuerpo por esa adicción, me dio mucha vergüenza porque yo me quería quedar en esta vida por ellos. Es muy tóxico", relató.

"A mí (me pediría perdón) por todo el daño que me hice durante tanto tiempo. A mis viejos por hacerlos sufrir y a mis hijos. Pero a mí no se me caen los anillos por pedir perdón”, cerró Nazarena Vélez, sincera.

