Nazarena Vélez se refirió a la desaparición de Barbie de las redes: "Ella es tan..."

Barbie Vélez viajó a Miami por compromisos laborales, unos días antes de que decretaran las restricciones estrictas en Argentina.

Además, festejó su despedida de soltera junto a unas amigas pero por unos días desapareció de las redes sin compartir contenido de sus días. Luego de que la modelo publicara una foto, su mamá, Nazarena Vélez salió a contar los verdaderos los motivos de su ausencia.

A través de sus historias, la vedette salió a hablar de su hija y de su estadía en Miami. “Acabo de ver una foto de Barbie, preciosa en la playa y digo ‘qué bueno que levante fotos’ porque ella es tan culposa”, comenzó relatando Nazarena.

La actriz reveló que su hija viajó a Estados Unidos por trabajo y que decidió quedarse unos días para festejar con sus amigas su próximo casamiento. "Viajó por trabajo pero se pudo quedar un par de días porque viajaron también unas amigas para festejarle la despedida de soltera, para apachucharla, para abrazarla… Tiene amigas allá también, viviendo en Estados Unidos y tiene aparte a mi hermana”, indicó.

Sin embargo, Nazarena reveló el verdadero motivo por el cual Barbie se mantuvo ausente varios días de las redes. “Pero es tan culposa que no levantó ni una sola foto, no hizo una sola historia porque me dice ‘mamá, allá la están pasando tan mal, en la Argentina, que me parece una falta de respeto’. Pero está bien, eso está bien”, comentó.

