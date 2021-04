Nazarena Vélez recordó su "chape" con Luis Miguel y contó por qué no pasó algo más

Nazarena Vélez estuvo como invitada el martes a "Los Mammones", América, y recordó su "chape" con Luis Miguel y explicó por qué no accedió a algo más con el famoso cantante aquella noche.

"No me privé de nada. Me chapé a Luis Miguel, me puse muy nerviosa y me fui", comenzó la actriz.

Y precisó sobre aquella vez: "Me enteré que había una cena en el Sheraton y fui como fan. A mí me encantaba, me volvía loca".

"Yo de verdad fui por un autógrafo, cuando se dio la situación para otra cosa: ay, no. Era muy pendeja", agregó.

"Me casé virgen, era una mina muy estructurada y tímida", comentó Nazarena sobre su época de juventud.

