Nazarena Vélez: "Pettinato ha sido intachable conmigo, simplemente estoy contando mi verdad"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com y contó cómo fue su experiencia laboral con "Un mundo perfecto" en medio de tantas voces de mujeres en su contra. Nazarena Vélez dialogó en exclusiva cony contó cómo fue su experiencia laboral con Roberto Pettinato en el programaen medio de tantas voces de mujeres en su contra.



"La verdad no me gusta meterme en estos temas porque me parecen súper complicados porque mi experiencia con Roberto no quiere decir que desautorice lo que las otras personas digan. Yo simplemente cuento lo que me pasó a mí".





"A mí no me gusta hacer casi la mayoría de las personas que es descreer de lo que alguien está diciendo simplemente porque ha tenido otra experiencia", añadió la actriz.



"Si yo digo que Roberto es malo o ha sido un zarpado estoy mintiendo. Yo lo conozco desde que laburaba con Gerardo (Sofovich) cuando tenía 15 o 16 años y él estaba como co-conductor y desde ese entonces hasta hace dos años que trabajé en Un mundo perfecto y todas las veces que me lo encontré ha sido intachable conmigo".





"Que tuvo una declaración muy poco feliz, sí claro. Pero la verdad que mi experiencia es muy buena, no puedo decir nada más. Eso no quita que con esto esté diciendo que alguien esté mintiendo ni nada. Simplemente estoy contando mi verdad", finalizó.