Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Muscari



En charla con PrimiciasYa.com, Nazarena comentó cómo vio a su hija sobre el escenario: "Está imponente arriba del escenario y eso que está con unas actrices tremendas. No había tomado mucha dimensión de todos los nombres que estaban arriba del escenario. La pasé muy bien, la obra me encantó, me divirtió. Todas están brillantes, me impactó el laburo de todas".

"La obra está buenísima, es una cosa súper novedosa. Bárbara está completamente angelada, diosa, pisa el escenario como nadie. Para mí es súper fuerte eso porque no deja de ser chiquita y no deja de ser la más chiquita del elenco. Es tan profesional y tiene tanto ángel...", añadió la actriz.





"Nadie sabía que iba a ir y de hecho yo le pedí a Barbie que reserve las entradas a nombre de otra persona. Traté de esperar al lunes porque toda la prensa iba a estar en el debut de ShowMatch. Lo disfruté mucho, me llenó de orgullo".





Y consultada sobre si se cruzó con Muscari tras la distancia y polémica de tiempo atrás, comentó: "No me crucé con José, llegué justo sobre la hora y me fui rapidísimo. Me crucé dos segundos con su pareja. Nada más".