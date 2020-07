Nazarena Vélez sobre la muerte de Fabián Rodríguez: "Lo habían estafado y yo me quedé en la calle"

Nazarena Vélez compartió un nuevo video en su canal de YouTube al cual tituló: “Cuando me quedé en la calle”.

En la filmación, la actriz se animó a recordar y contar el motivo por el que Fabián Rodríguez decidió terminar con su vida en marzo de 2014.

La actriz reconoció que a su marido lo habían estafado en un negocio y que por eso hasta llegó a perder su casa por las deudas.

“La luché como todos, día a día, noche a noche. Pero una vez fue el golpe más duro. Me he quedado sin trabajo y la he remado. Nunca estuve al borde de quedarme en la calle o desesperarme. Soy muy buen productora, entonces, cuando era pendeja sabía que si se ganaba plata mostrando el culo, yo mostraba el culo y las tetas”, comenzó el video.

Como productora de la obra de teatro "Los Grimaldi" le fue muy bien pero una mala inversión de su marido, quien habría sido estafado, hizo que él tome la drástica decisión.

Nazarena recordó sobre aquel dramático momento: "Fabián hizo un mal negocio, nunca supe qué, lo estafaron y nos quedamos en la calle".

"Él tomó la drástica decisión de suicidarse y yo me quedo en la calle. El día que vuelvo de enterrarlo me entero que tengo que dejar la casa porque tampoco estaba paga", siguió.

"Era una de las cosas que a él tanto le dolía y no podía enfrentarme para decirme que lo habían estafado y perdido toda la plata que teníamos y me quedaron muchísimas deudas", indicó la actriz conmovida.