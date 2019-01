Nazarena Vélez: "Me siento una incapaz como mamá"

Nazarena Vélez no está pasando un buen momento y aún no se puede quitar de encima la tremenda presión y furia que siente tras haber visto sufrir a su hija Barbie durante la relación que vivió con Federico Bal.

Este miércoles, no sólo la actriz dialogó con Intrusos sino que su hijo, el Chyno Agostini, mostró en vivo los mensajes picantes que se mandó con el hijo de Carmen Barbieri.

En cuanto a Nazarena, la intérprete hizo su descargo con Jorge Rial y nuevamente se mostró angustiada por todo lo sucedido con su hija durante la relación que la morocha mantuvo con Federico Bal.

"En lo de Barbie, yo me acuerdo el día que te pregunté 'vos pasaste por ese, ¿cómo no te diste cuenta?'. ¿Eso es lo que más te jode?", quiso saber el conductor, refiriéndose al tema de la violencia de género.

"Es tremendo porque yo lo defendía como nadie. Cuando me llamó Muscari, yo le terminé creyendo a él. Me siento una idiota, una incapaz como mamá. Eso es lo que me movió todo este tiempo con esta bronca, el no haberme dado cuenta. Y una vez que pasó, ya pasó, bacantela, no te diste cuenta, sos una idiota. Por eso, tengo una sensación de '¿cómo se me pasó esto?'. Algo de los nenes no se me puede pasar", dijo apenas Nazarena, con lágrimas en los ojos.

