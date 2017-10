Nazarena Vélez: "Me causa mucha ternura que mi hijo se convierta en mi guardaespaldas"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Durante la jornada del feriado del lunes, Nazarena Vélez subió a Instagram un video al que tituló "Censura" ya que su hijo Thiago no está de acuerdo y está decido a censurar cualquier expresión sensual que intente su madre. La divertida reacción del nene fue compartida por Naza: "¿Panza sola si puedo mostrar?", pregunta la actriz, mientras se sube la remera. "¡Así no! Por favor, ¿podés hacer lo que te digo?", le señala Titi, en un tono nítidamente de enojo. "Máxima sensualidad permitida por mi hijo para fotos pijamas.¿Dominada, yoooooooo?", escribió la rubia para acompañar la imagen final que la muestra sin poses sensuales y con un pijama suelto. Embed CENSURA Una publicación compartida por Nazarena Vélez (@nazarenavelez) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 5:35 PDT PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Nazarena quien expresó sobre este tierno video: "Me causa mucha ternura que mi hijo se convierta en mi guardaespaldas y tome una postura como del hombre de la casa y tome las decisiones de cómo vestirme o no".

"Está pasando la etapa del edipo absoluto y todo lo pone como muy celoso y no quiere que nadie se me acerque o salude. Entonces me da mucha ternura. Lo veo tan firme y tan serio que me divierte mucho tenes estos recuerdos así por eso lo grabo y lo guardo porque después crecen tan rápido y no te dan ni cinco de bola".





"Disfruto cada etapa con mis hijos pero con Thiago fundamentalmente como pasamos muchísimo tiempo juntos me llama poderosamente la atención muchas de sus reacciones para parecen de un nene mucho más grande la edad que tiene. Me genera mucha ternura", cerró Naza.





Embed Máxima sensualidad permitida por mi hijo para fotos pijamas ¿dominada yoooooooo? Una publicación compartida por Nazarena Vélez (@nazarenavelez) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 5:40 PDT