Nazarena Vélez sobre su incorporación a "La Academia": "Ya estoy oxidada, pero necesito laburar"

Ángel de Brito anunció la semana pasada que Nazarena Vélez será una de las incorporaciones de "La Academia 2021" de "ShowMatch" (El Trece).

“Nazarena Vélez se suma a La Academia, confirmada. Se incorpora en el mes de agosto ella y todos los que venimos nombrando”, indicó el conductor de "LAM" y jurado del certamen que conduce Marcelo Tinelli.

Luego detalló: “Se vienen varios ritmos ahora, estamos haciendo la salsa del Ballroom, un ritmo muy difícil. Después viene el reggaetón, el caño, Súper duelo… todos contra todos ahí, van a bailar merengue, o arranca con merengue, no se bien aún”, reveló el conductor antes de aclarar: “Después viene la cumbia y ahí arrancan los nuevos. No a principios de agosto sino en el medio”.

Y en un live de Instagram con PrimiciasYa.com, Nazarena Vélez afirmó que fue convocada por la producción del ciclo de LaFlia aunque aclaró que todavía no firmó el contrato.

"Es otro dilema que tengo en la cabeza, yo no me canso de decir que a mí no me gusta laburar en tele. Si vos me das a elegir todo lo que hice en mi vida fue por un fin económico. Yo a lo que me quiero dedicar es cien por ciento a la producción", comenzó diciendo la productora mientras prepara el debut para este jueves de su nueva obra, "Trepadores", una comedia con Rodrigo Noya, Santiago Caamaño, Federico Barón y Bautista Lena en el Teatro Picadilly.

"Me convocaron para La Academia, a Barbie también la convocaron pero ella lo agradeció y lo desechó porque está con su cabeza en el casamiento. Y yo la verdad diría que en un noventa por ciento lo voy hacer, lo pensé mucho y lo sigo pensando. Actualmente tengo el contrato pero no lo he firmado", señaló con respecto a la propuesta.

"Siento que cuando vos vas a un lugar como La Academia está bueno lucirte, es un gran show y uno no puede ir a afanar con eso. Claramente lo estoy haciendo por la propuesta económica porque necesito laburar, necesito la plata y se agradece. Estamos casi en agosto y en un año donde todavía no laburé porque recién ahora estamos debutando con Los trepadores. O sea el laburo se agradece siempre", destacó Nazarena.

La actriz hace más de doce años se dedica 100% a la producción teatral y con la pandemia ese sector fue duramente golpeado y por tal motivo aceptará estar en el ciclo de Tinelli por lo económico aunque sabe cuáles son sus limitaciones a la hora de enfrentar los ritmos del certamen: "Lo que pasa es que yo con 46 años digo 'Qué voy hacer? sino puedo mover ni una pata'... Termina de bailar Flor Vigna y entro yo, ¡Abuela vuelva a su casa! Ya estoy oxidada y la última vez que lo hice fue en el 2015 y medio así con cuidado. No soy una mina que me voy a arriesgar porque no me quiero quebrar una pata en un truco porque tengo el casamiento de mi hija dentro de dos meses. O sea yo sé cuáles son mis limitaciones y por eso tengo muchas dudas. Yo cuando hago algo, lo hago con mucho respeto, yo respeto el trabajo y quiero estar a la altura de las circunstancias. Si es por la plata y la necesidad lo hago ya, pero también a esta edad hay que dejar de hacer pavadas. Cuando me toque cantar, yo canto para el orto encima (risas)".

Por último, al volver a ser consultada si estará en "La Academia", dijo: "Yo creo que va a ser un sí. Barbie y mi familia me incentivan bastante. Es un sí rotundo por la parte económica, pero tengo estas cosas que cuando tenía 30 años no me daba cosa ir y cantar como el culo, pero ahora a los 46 sí pesa más eso. Es el mejor show que hay en la televisión argentina y muchos quieren estar, yo no quiero ser desagradecida y más hoy en este momento tan difícil donde la gente se está cagando de hambre. Agradezco mucho esta oportunidad laboral".

