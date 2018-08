Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Nazarena Vélez dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y se refirió a la incorporación y debut de su hija Barbie Vélez en la obra "Derechas", teatro Regina, que dirige José María Muscari

"Me encanta que Barbie brille nuevamente en una obra de Muscari, ella merece como nadie ese protagónico", comentó la actriz.

"Tiene todo para estar en un elenco estelar así y obvio que voy a ir a verla, aún no tengo claro cuando", añadió.







"Barbie me lo consultó y le dije que no lo dude, que lo haga. La verdad que no hable aún con él (por Muscari), no quiero ni se tienen que mezclar las cosas".