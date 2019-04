Nazarena Vélez sobre Hernán Caire: "Después de él, aprendí que nadie te puede..."

En la actualidad, Nazarena Vélez vive un gran romance junto su pareja Santiago Caamaño, sin embargo confiesa que nada es en vano ya que de sus antiguas parejas pudo aprender algo.





"Incorrectas" (América TV) y tras varias preguntas de las panelistas recordó a Hernán Caire, su expareja que le ejercía violencia de género y hasta le llegó a apuntar con un arma en la cabeza. Esta tarde, la actriz estuvo eny tras varias preguntas de las panelistas recordó a, su expareja que le ejercía violencia de género y hasta le llegó a apuntar con un arma en la cabeza.





"(De él) me quedó el aprendizaje de que nadie te puede faltar el respeto, nunca, pero nunca, ni con la mirada", dijo Vélez en el ciclo de Moria Casán.

Nazarena y Santiago







"Yo era una planta cuando conducía 'A Pleno Sábado' con él. Más allá de todo lo que pasó después que prefiero ni nombrarlo por una cuestión de que ya pasó hace 20 años y que capaz me dio un juicio por esto de (la nota que hice con) Andy (Kusnetzoff) y si yo hablo... la verdad que me quedó lo que nunca más debo permitir", destacó.





Y agregó reflexiva: "Me parece que de todos nos queda la experiencias. Pero jamás me volvieron a levantar la mano".





Por otro lado, Nazarena habló de su actual romance con el actor Santiago Caamaño y anunció que, a partir de los desafortunados momentos que vivió con otras parejas, le da miedo que vuelva a sufrir.





"Me cuesta volver confiar. Apenas lo conocí le dije, 'mirá no te enganchés'. No me voy a enamorar, no me interesa que conozcas a mis hijos ni a mi familia", finalizó.

Embed